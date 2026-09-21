В Рязанской области ночью действовала беспилотная опасность
Угрозу БПЛА на территории Рязанской области объявляли в 03:01 21 сентября. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 06:36 беспилотную опасность отменили.
В Рязанской области ночью действовала беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угрозу БПЛА на территории Рязанской области объявляли в 03:01 21 сентября. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
В 06:36 беспилотную опасность отменили.