Губернатор сообщил подробности ночной атаки на Рязанскую область
В ночь на 21 сентября над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. Напомним, в регионе несколько часов действовала угроза БПЛА. Всего за ночь над регионами РФ сбили 244 дрона.
Губернатор сообщил подробности ночной атаки на Рязанскую область. Об этом Павел Малков написал в своих соцсетях.
В ночь на 21 сентября над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.
Напомним, в регионе несколько часов действовала угроза БПЛА. Всего за ночь над регионами РФ сбили 244 дрона.