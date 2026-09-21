Губернатор сообщил подробности ночной атаки на Рязанскую область

В ночь на 21 сентября над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. Напомним, в регионе несколько часов действовала угроза БПЛА. Всего за ночь над регионами РФ сбили 244 дрона.

Губернатор сообщил подробности ночной атаки на Рязанскую область. Об этом Павел Малков написал в своих соцсетях.

В ночь на 21 сентября над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.

Напомним, в регионе несколько часов действовала угроза БПЛА. Всего за ночь над регионами РФ сбили 244 дрона.