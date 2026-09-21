Над Рязанской областью ночью сбили БПЛА

Всего в течение прошедшей ночи силы ПВО перехватили 244 беспилотника самолетного типа над Россией. Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря. В оборонном ведомстве не уточнили число уничтоженных над Рязанской областью дронов. Напомним, в регионе действовала угроза БПЛА.