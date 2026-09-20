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На новом участке Лыбедского бульвара начали обустраивать пешеходные дорожки
Мэр Рязани Борис Ясинский рассказал о благоустройстве нового участка Лыбедского бульвара. Пост об этом опубликован 19 сентября в его соцсетях. Отмечается, что строители обустраивают пешеходную зону и велодорожку — их очертания уже чётко видны, подчеркнул глава горадминистрации. По его словам, скоро уложат асфальт. Помимо этого, ведётся восстановление лестницы, ведущей к стадиону «Рязань‑Арена». Рядом с ней готовят место под детскую игровую площадку. Отмечается, что на спортивной площадке уже собирают оборудование, а площадку для выгула собак почти обустроили. Ясинский уточнил, что на новом участке бульвара обустроят искусственный водоём.

Мэр Рязани Борис Ясинский рассказал о благоустройстве нового участка Лыбедского бульвара. Пост об этом опубликован 19 сентября в его соцсетях.

Отмечается, что строители обустраивают пешеходную зону и велодорожку — их очертания уже чётко видны, подчеркнул глава горадминистрации. По его словам, скоро уложат асфальт.

Помимо этого, ведётся восстановление лестницы, ведущей к стадиону «Рязань‑Арена». Рядом с ней готовят место под детскую игровую площадку. Отмечается, что на спортивной площадке уже собирают оборудование, а площадку для выгула собак почти обустроили. Ясинский уточнил, что на новом участке бульвара установят санузел и обустроят искусственный водоём.

Кроме того, мэр рассказал, что на проезде Речников обустраивают стоянку на 80 машин. Там же установят санузел и проложат экотропу: по ней будет удобно пройти в Лесопарк, заверил Ясинский.

Напомним, губернатор Павел Малков сообщал, что новый участок Лыбедского бульвара станет частью большого маршрута «Рязань пешеходная». Он идет от стадиона «Рязань-Арена» до улицы Чапаева.

Говорилось, что на новом участке установят детскую площадку с большой песочницей, спортивную площадку, зону для выгула собак и небольшой водоем как часть Лыбеди. Также смонтируют освещение и камеры видеонаблюдения. Обустроят пешеходные дорожки и велодорожку, установят качели и лавочки. При этом сохранят единый стиль Лыбедского бульвара.

Кроме того, ранее стало известно, что Лесопарк и проезд Речников в Рязани соединят.

Фото: личная страница Бориса Ясинского в «ВК».