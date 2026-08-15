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Власти пригрозили расторгнуть контракты на благоустройство Черезовских прудов
В парке Черезовские пруды ситуация не изменилась с прошлой инспекции: не завершены основания беседок и дорожки. Мэр сообщил, что в понедельник департамент благоустройства опубликует извещение о расторжении контракта. У подрядчика есть последний шанс исправить ситуацию, в противном случае договор будет расторгнут окончательно. Аналогичные претензии предъявлены к исполнителю работ в сквере на Новослободской улице. Вместо укладки гранитной плитки и подготовки оснований для скульптур там ведется только демонтаж старого покрытия. Если темпы не ускорятся к следующей неделе, контракт также будет расторгнут. С отставанием от графика идут работы на проезде Речников, где обустраивают парковку и экотропу в сторону Лесопарка. За нарушение сроков к этому подрядчику применят штрафные санкции.

Глава администрации Рязани Борис Ясинский проверил ход работ на городских инфраструктурных объектах.

В парке Черезовские пруды ситуация не изменилась с прошлой инспекции: не завершены основания беседок и дорожки. Мэр сообщил, что в понедельник департамент благоустройства опубликует извещение о расторжении контракта. У подрядчика есть последний шанс исправить ситуацию, в противном случае договор будет расторгнут окончательно.

Аналогичные претензии предъявлены к исполнителю работ в сквере на Новослободской улице. Вместо укладки гранитной плитки и подготовки оснований для скульптур там ведется только демонтаж старого покрытия. Если темпы не ускорятся к следующей неделе, контракт также будет расторгнут. С отставанием от графика идут работы на проезде Речников, где обустраивают парковку и экотропу в сторону Лесопарка. За нарушение сроков к этому подрядчику применят штрафные санкции.

При этом модернизация теплосетей идет по плану. На котельной по улице Новоселов № 53 уже заменили два водогрейных котла, сейчас ведется замена более 3,7 километра трубопроводов. В ходе осмотра Борис Ясинский потребовал оперативно восстановить порванную защитную сетку ограждения вокруг объекта для безопасности горожан.