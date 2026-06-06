В Рязани построят сухой фонтан

По словам мэра, в 2026 году в Рязани займутся шестью общественными пространствами. На части площадок работы уже начались, на других идет подготовка и закупка материалов. Ясинский отметил, что одним из главных нововведений станет сухой фонтан на Лыбедском бульваре на улице Маяковского. Глава города добавил, что здесь также восстановят входную группу стадиона «Спартак», проложат новые дорожки, установят лавочки, урны, фонари и камеры видеонаблюдения.

В Рязани построят сухой фонтан. Об этом мэр Рязани Борис Ясинский написал в своих социальных сетях.

По словам мэра, в 2026 году в Рязани займутся шестью общественными пространствами. На части площадок работы уже начались, на других идет подготовка и закупка материалов.

Ясинский отметил, что одним из главных нововведений станет сухой фонтан на Лыбедском бульваре на улице Маяковского. Глава города добавил, что здесь также восстановят входную группу стадиона «Спартак», проложат новые дорожки, установят лавочки, урны, фонари и камеры видеонаблюдения.

Ясинский поделился планами по скверу у Дворца молодежи. Там появится новое детское и спортивное оборудование, лавки с урнами, освещение и камеры, а также дополнительное озеленение. В Лесопарке, как отметил Ясинский, продолжат обустраивать дорожно-тропиночную сеть, добавив места для отдыха и модульный туалет.

Мэр написал, что на четной стороне улицы Новоселов у Черезовских прудов установят туалеты, беседки и качели. Он также подчеркнул, что администрация не ослабляет претензионную работу с предыдущим подрядчиком, который обязан устранить прошлые недочеты.

В микрорайоне Недостоево, по словам Бориса Ясинского, благоустраивают зеленую зону. Он сообщил, что подрядчик уже укладывает плитку и готовит основание под площадку для мероприятий, параллельно устанавливая детские и спортивные комплексы.

Завершая пост, мэр рассказал о планах на улицу Садовую. Там обновят дорожное покрытие, установят фонари в историческом стиле и построят ротонду у входа в ботанический сад РГУ. Ясинский добавил, что прогулочную зону оборудуют всеми необходимыми элементами благоустройства.