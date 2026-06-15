Павел Малков: Продолжаем создавать маршрут «Рязань пешеходная»

Губернатор Рязанской области Павел Малков проверил ход очередных работ по благоустройству Лыбедского бульвара, который станет частью большого маршрута «Рязань пешеходная». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. «Новая глава Лыбедского бульвара. Продолжаем создавать маршрут „Рязань пешеходная“. Он уже соединил разные части города и стал удобным пространством для прогулок, спорта и отдыха. Сейчас создается новый участок от стадиона „Рязань-Арена“ до улицы Чапаева. Проверил с коллегами ход работ», — написал глава региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков проверил ход очередных работ по благоустройству Лыбедского бульвара, который станет частью большого маршрута «Рязань пешеходная». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

«Новая глава Лыбедского бульвара. Продолжаем создавать маршрут „Рязань пешеходная“. Он уже соединил разные части города и стал удобным пространством для прогулок, спорта и отдыха. Сейчас создается новый участок от стадиона „Рязань-Арена“ до улицы Чапаева. Проверил с коллегами ход работ.

На новом участке сделаем детскую площадку с большой песочницей для самых маленьких, спортивную площадку, зону для выгула собак и небольшой водоем как часть Лыбеди. Для комфорта и безопасности смонтируем новое освещение и камеры видеонаблюдения. Обустроим удобные пешеходные дорожки и велодорожку, установим качели и лавочки. При этом сохраним единый стиль Лыбедского бульвара, который уже полюбился рязанцам», — отметил глава региона.

Губернатор сообщил о договоренности, что Рязанский завод точного литья изготовит новую модель скамьи с чугунным основанием — прочную и долговечную. А также сделает красивые тематические люки для разных участков большого пешеходного маршрута.

Также уже продумываются следующие этапы благоустройства. Маршрут «Рязань пешеходная» должен дойти до ЦПКиО, для чего нужно сделать проход под железной дорогой. Сейчас этот проект прорабатывается вместе с РЖД.