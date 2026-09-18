В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угрозу атаки объявили в регионе в 13:11. В 15:30 опасность отменили. Ранее беспилотная опасность в Рязанской области действовала ночью и рано утром. За это время над регионом сбили 6 БПЛА. Обломки одного из дронов повредили крышу многоквартирного дома в Спасском округе.