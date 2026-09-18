В Рязанской области обломок БПЛА повредил крышу многоквартирного дома

По словам главы региона, ночью 18 сентября над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. Отмечается, что в одном из населённых пунктов Спасского округа обломок беспилотника повредил крышу многоквартирного дома. Малков подчеркнул, что пострадавших нет. Напомним, в Рязанской области действовала угроза БПЛА. В Минобороны сообщали о работе ПВО.