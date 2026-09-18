В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА

Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 13:11 18 сентября. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.

В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.

Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 13:11 18 сентября.

Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.

Напомним, ночью 18 сентября над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. В одном из населённых пунктов Спасского округа обломок беспилотника повредил крышу многоквартирного дома, сообщали власти. Пострадавших нет.