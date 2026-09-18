Над Рязанской областью сбили БПЛА

Всего над Россией в период с 20.00 17 сентября до 8.00 18 сентября силы ПВО уничтожили 629 украинских беспилотников самолетного типа. По данным оборонного ведомства, атаки отражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Число дронов, уничтоженных над Рязанской областью, не называется. Напомним, в регионе объявляли угрозу атаки БПЛА.