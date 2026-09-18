Объявлен тендер на завершение благоустройства улицы Павлова в Рязани

Объявлены торги на завершение благоустройства улицы Павлова в Рязани с начальной ценой 154,7 миллиона рублей. Согласно документации, подрядчику предстоит установить системы наружного освещения, уложить новый асфальт по периметру проезжей части и тротуаров, а также разместить скульптуру «Собака». Также на объекте необходимо установить камеры с выводом изображения заказчику для круглосуточного наблюдения за ходом работ в режиме реального времени. В новом тендере нет требований по закупке городских качель, скамеек с USB-входами, вращающихся парковых кресел, вазонов, фонарей, урн и других. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 15 декабря.

Объявлены торги на завершение благоустройства улицы Павлова в Рязани с начальной ценой 154,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит установить системы наружного освещения, уложить новый асфальт по периметру проезжей части и тротуаров, а также разместить скульптуру «Собака».

Также на объекте необходимо установить камеры с выводом изображения заказчику для круглосуточного наблюдения за ходом работ в режиме реального времени.

В новом тендере нет требований по закупке городских качель, скамеек с USB-входами, вращающихся парковых кресел, вазонов, фонарей, урн и других.

Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 15 декабря.

Напомним, на благоустройство улицы Павлова выделяли 273,6 миллиона рублей и планировали, что появятся скамейки с USB-входами, вращающиеся парковые кресла, качели, информационные указатели, велопарковка, вазоны с декором, фонари. Компания ООО «ЭкоТэч» смогла увеличить сумму до 300,6 миллионов рублей. Согласно старому тендеру, сумма аванса, уже заплаченного подрядчику составила 145, 8 миллиона рублей.

Тогда работы планировалось завершить до 30 сентября, однако 6 июля стало известно, что директор и владелец московской фирмы ООО «ЭкоТэч» Станислав Безручко арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств.

Также на заседании комитета гордумы по бюджету города заместитель гендиректора Дирекции благоустройства Юлия Рязанова сообщила, что в ближайшие 10 дней определят подрядчика для благоустройства улицы Павлова.