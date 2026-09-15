Депутаты раскритиковали благоустройство в Рязани и выбор подрядчиков для работ

Во время доклада заместитель гендиректора Дирекции благоустройства города Юлия Рязанова сообщила, что в ближайшие 10 дней определят подрядчика для благоустройства трёх дворов около улицы Павлова, а конкурсная документация уже готовится к публикации. Напомним, основная причина срыва сроков — уголовное дело, возбужденное в отношении предыдущей подрядной организации, с которой разорвали контракт. Рязанова заявила, что несмотря на это, благоустройство улицы Павлова и соседних дворов намерены завершить до конца года.

15 сентября на заседании комитета по бюджету гордумы Рязани депутаты раскритиковали срыв благоустройства дворов на улице Павлова. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Во время доклада заместитель гендиректора Дирекции благоустройства города Юлия Рязанова сообщила, что в ближайшие 10 дней определят подрядчика для благоустройства трёх дворов около улицы Павлова, а конкурсная документация уже готовится к публикации.

Напомним, основная причина срыва сроков — уголовное дело, возбужденное в отношении предыдущей подрядной организации, с которой разорвали контракт. Рязанова заявила, что несмотря на это, благоустройство улицы Павлова и соседних дворов намерены завершить до конца года.

По словам депутата Александра Чайки, дворы на улице Павлова не были сделаны ни в прошлом году, ни в текущем, при том что на эти цели выделялось около 12 млн рублей.

«Улица Павлова — это позорище какое-то. Мало того, что там дворы делали так и ни один не сделали, которые должны были… В этом году деньги тоже ушли, также ничего не делается. Это безобразие надо прекращать. Я думаю, что департамент должен разобраться. А то мне только одни обещания, а движения никакого нету. Там уголовное дело — это уголовное дело люди же видят… и должны видеть какой-то результат работы. Как мы находим эти подрядные организации? Кто их выбирает? Кто их назначает?» — заявил Чайка.

Депутаты также раскритиковали систему отбора подрядчиков в целом. По их словам, недобросовестные организации зачастую заранее известны, но продолжают выигрывать тендеры. Депутаты предложили вернуться к вопросу о внесении таких подрядчиков в реестр недобросовестных и проработать эту тему с юристами.

«Нечего их тогда продвигать независимо от их статуса. Зачем их привлекать, если они заранее не выполняют свои обязательства?» — прозвучало в ходе обсуждения.

мПо итогам обсуждения департаменту благоустройства поручили в течение двух недель собрать и предоставить комитету полную информацию по проблемным объектам, включая данные о подрядчиках.