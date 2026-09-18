Новый ФАП открылся в Рязанском округе, в планах — еще пять
В селе Агро-Пустынь открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом рассказал Дмитрий Хотенцев, глава Рязанского округа в своих соцсетях. Здание ФАПа адаптировано для маломобильных граждан, а пространство организовано с учетом удобства и безопасности, что создаёт комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников. Принимать пациентов будет фельдшер Елена Сергеевна Фокина, специалист по программе «Земский фельдшер». Она займется проведением первичных осмотров, оказанием неотложной помощи и постоянным медицинским сопровождением жителей. В будущем планируется открыть еще пять таких пунктов.
В селе Агро-Пустынь открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом рассказал Дмитрий Хотенцев, глава Рязанского округа в своих соцсетях.
Здание ФАПа адаптировано для маломобильных граждан, а пространство организовано с учетом удобства и безопасности, что создаёт комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников.
Принимать пациентов будет фельдшер Елена Сергеевна Фокина, специалист по программе «Земский фельдшер». Она займется проведением первичных осмотров, оказанием неотложной помощи и постоянным медицинским сопровождением жителей.
В будущем планируется открыть еще пять таких пунктов.
Ранее новы ФАПы появились в селах Спирино Клепиковского округа, Костино Рыбновского округа и Максы Сараевского района.