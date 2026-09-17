В селе Спирино Клепиковского округа открыли новый ФАП

В селе Спирино Клепиковского округа 17 сентября открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом пишет ИД «Пресса». ФАП оснастили современной медицинской техникой. В учреждении есть электрокардиограф, дефибриллятор, ингалятор, спирометр и экспресс-анализатор для диагностики различных показателей здоровья. Принимать пациентов будет фельдшер Валентина Московкина. Она работает в медицине 46 лет. По словам специалиста, теперь оказывать помощь жителям Спирина и соседних деревень можно будет в более комфортных условиях.

В селе Спирино Клепиковского округа 17 сентября открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом пишет ИД «Пресса».

ФАП оснастили современной медицинской техникой. В учреждении есть электрокардиограф, дефибриллятор, ингалятор, спирометр и экспресс-анализатор для диагностики различных показателей здоровья.

Принимать пациентов будет фельдшер Валентина Московкина. Она работает в медицине 46 лет. По словам специалиста, теперь оказывать помощь жителям Спирина и соседних деревень можно будет в более комфортных условиях.

На открытии жителей Спирина поздравили глава Клепиковского округа Денис Ефанов и заместитель главы по социальным вопросам Елена Понкратова.