В Рыбновском округе открыли новый модульный ФАП

14 сентября в селе Костино Рыбновского округа открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Стоимость проекта составила около 10 млн рублей, пишет ИД «Пресса». В здании оборудовали приемный и процедурный кабинеты, помещения для хранения лекарств и для персонала, тепловой пункт и холл для ожидания. ФАП приспособили для приема людей с ограниченными возможностями здоровья, а прилегающую территорию благоустроили. Теперь жители Костино смогут пройти первичную диагностику, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить внутриглазное давление и сделать ЭКГ, не выезжая в районную поликлинику.

14 сентября в селе Костино Рыбновского округа открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Стоимость проекта составила около 10 млн рублей, пишет ИД «Пресса».

В здании оборудовали приемный и процедурный кабинеты, помещения для хранения лекарств и для персонала, тепловой пункт и холл для ожидания. ФАП приспособили для приема людей с ограниченными возможностями здоровья, а прилегающую территорию благоустроили.

Теперь жители Костино смогут пройти первичную диагностику, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить внутриглазное давление и сделать ЭКГ, не выезжая в районную поликлинику.

По словам главного врача Рыбновской районной больницы Юрия Гуреева, это уже шестой подобный ФАП в округе. В планах — строительство врачебной амбулатории в Баграмове и фельдшерско-акушерских пунктов в Чурилкове и Батурине.

Принимать пациентов в Костино будет молодой специалист Дарья Кувшинова. Она окончила Рязанский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело» по целевому направлению и заключила договор по программе «Земский фельдшер».