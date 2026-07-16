Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
19°
Птн, 17
20°
Сбт, 18
24°
ЦБ USD 78.32 0.36 17/07
ЦБ EUR 89.33 0.42 17/07
Нал. USD 79.52 / 80.05 16/07 18:15
Нал. EUR 92.61 / 93.00 16/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 400
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 719
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 613
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
3 150
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Сараевском районе открыли новый ФАП
В селе Максы Сараевского района завершили строительство нового здания фельдшерско-акушерского пункта. Сейчас ФАП работает в арендованном здании бывшей сельской школы. После подключения нового здания к инженерным сетям, оснащения оборудованием и получения лицензии медицинский пункт начнет принимать пациентов.

В селе Максы Сараевского района завершили строительство нового здания фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

Сейчас ФАП работает в арендованном здании бывшей сельской школы. После подключения нового здания к инженерным сетям, оснащения оборудованием и получения лицензии медицинский пункт начнет принимать пациентов.

Новый ФАП соответствует современным стандартам оказания медицинской помощи. Здание спроектировано с учетом потребностей маломобильных граждан.

Как отметил главный врач Сараевской районной больницы Павел Шейдоров, современные условия медицинской помощи теперь получат более 150 жителей села Максы и соседних населенных пунктов.