В Сараевском районе открыли новый ФАП

В селе Максы Сараевского района завершили строительство нового здания фельдшерско-акушерского пункта. Сейчас ФАП работает в арендованном здании бывшей сельской школы. После подключения нового здания к инженерным сетям, оснащения оборудованием и получения лицензии медицинский пункт начнет принимать пациентов.

В селе Максы Сараевского района завершили строительство нового здания фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

Сейчас ФАП работает в арендованном здании бывшей сельской школы. После подключения нового здания к инженерным сетям, оснащения оборудованием и получения лицензии медицинский пункт начнет принимать пациентов.

Новый ФАП соответствует современным стандартам оказания медицинской помощи. Здание спроектировано с учетом потребностей маломобильных граждан.

Как отметил главный врач Сараевской районной больницы Павел Шейдоров, современные условия медицинской помощи теперь получат более 150 жителей села Максы и соседних населенных пунктов.