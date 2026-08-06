Облсуд оставил в силе арест рязанской замминистра Натальи Тимошенко

Областной суд оставил в силе арест рязанской замминистра в сфере здравоохранения Натальи Тимошенко. Об этом РЗН.инфо сообщили в пресс-службе суда. Постановление районного суда остановлено без изменений. Тимошенко пробудет в СИЗО до 7 сентября. В конце июля стало известно, что арестована замминистра здравоохранения региона Наталья Тимошенко. В минздраве прокомментировали арест рязанской чиновницы. Вероятно показания на нее дал Олег Шалаев, бывший главный врач рязанской ОКБ, арестованный по подозрению в десятке эпизодов взяток. После сделки со следствием, его переместили из СИЗО под домашний арест. Подробнее — в сюжете РЗН.Инфо.