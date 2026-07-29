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В минздраве прокомментировали арест рязанской чиновницы
Там подтвердили, что в отношении сотрудницы проводятся оперативно‑следственные действия. «Мы всецело содействуем работе правоохранительных органов и заинтересованы в объективном, полном и всестороннем установлении всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении. Отмечается, что Тимошенко отстранили от исполнения должностных обязанностей. Минздрав инициировал внутреннюю служебную проверку, «чтобы выявить возможные системные недочеты и исключить повторение подобных ситуаций».

В Рязани арестовали первого заместителя министра здравоохранения региона Наталью Тимошенко, сообщил РЗН. инфо собственный источник. В соцсетях минздрава 29 июля прокомментировали информацию.

Там подтвердили, что в отношении сотрудницы проводятся оперативно‑следственные действия.

«Мы всецело содействуем работе правоохранительных органов и заинтересованы в объективном, полном и всестороннем установлении всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тимошенко отстранили от исполнения должностных обязанностей. Минздрав инициировал внутреннюю служебную проверку, «чтобы выявить возможные системные недочеты и исключить повторение подобных ситуаций».

«Этот случай — часть системной работы по очищению региональной системы здравоохранения. Борьба с коррупцией ведется на всех уровнях, и каждый факт злоупотребления становится предметом тщательного расследования», — указано в публикации.

Напомним, РЗН. инфо выяснило, что Наталью Тимошенко подозревают во взятке в особо крупном размере (статья 290 часть 6 УК РФ). Советский районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Чиновница останется в СИЗО до 7 сентября. При этом на решение подана жалоба, которую рассмотрит Рязоблсуд.

На сайте регионального министерства здравоохранения информация о Тимошенко пока сохранена. Указано, что она курирует управление бюджетного планирования и финансового обеспечения. Отметим, что она занимает должность замминистра с 2023 года.