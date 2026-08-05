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Экс-главврача ОКБ Олега Шалаева поместили под домашний арест
Бывшего главного врача ОКБ, арестованного по подозрению в 14 эпизодах взяток, Олега Шалаева поместили под домашний арест. Информацию об этом подтвердили РЗН.Инфо в пресс-службе Советского суда. В картотеке судебных дел указано, что заседание по вопросу избрания меры пресечения в виде домашнего ареста прошло 5 августа. Ходатайство об изменении СИЗО на домашний арест поступило от следователя. Суд его удовлетворил. Шалаеву назначен домашний арест до 21 сентября 2026 года. Постановление может быть обжаловано.

Бывшего главного врача ОКБ, арестованного по подозрению в 14 эпизодах взяток, Олега Шалаева поместили под домашний арест. Информацию об этом подтвердили РЗН.Инфо в пресс-службе Советского суда.

В картотеке судебных дел указано, что заседание по вопросу избрания меры пресечения в виде домашнего ареста прошло 5 августа. Ходатайство об изменении СИЗО на домашний арест поступило от следователя. Суд его удовлетворил.

Шалаеву назначен домашний арест до 21 сентября 2026 года.

Постановление может быть обжаловано.

Ранее стало известно, что бывший главврач ОКБ заключил сделку со следствием.

После этого была арестована замминистра здравоохранения Рязанской области Наталья Тимошенко.

В начале 2026 года главного врача ОКБ Олега Шалаева задержали. Изначально ему вменяли три эпизода получения взяток в крупном размере. По версии следствия, в 2025 году он за вознаграждение более 600 тысяч рублей предоставлял знакомому предпринимателю информацию об условиях предстоящих закупок медицинского оборудования и материалов, создавая тому преимущество на аукционах. Позже следственный комитет сообщил о еще 11 эпизодах получения взяток от работников самого медучреждения в крупном и особо крупном размерах суммой около 8,5 млн рублей.

Подробнее о деле — в сюжете РЗН.Инфо.