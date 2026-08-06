Для отлова бездомных собак в Рязанском районе выделили 2,8 млн рублей

На услуги по отлову, ветеринарной помощи и содержанию животных без владельцев в Рязанском районе выделили 2 миллиона 790 тысяч 394 рубля. Согласно документации, ловцам запрещено использовать проволочные петли, крюки, яды или любые препараты, способные нанести зверям травмы. Нельзя отлавливать животных в присутствии детей, а также трогать уже стерилизованных собак и кошек с метками, если они не проявляют агрессии. Каждый выезд бригады будет в обязательном порядке сниматься на видео, а записи должны храниться три года.

На услуги по отлову, ветеринарной помощи и содержанию животных без владельцев в Рязанском районе выделили 2 миллиона 790 тысяч 394 рубля. Тендер на работы опубликован на сайте госзакуопк.

Согласно документации, ловцам запрещено использовать проволочные петли, крюки, яды или любые препараты, способные нанести зверям травмы. Нельзя отлавливать животных в присутствии детей, а также трогать уже стерилизованных собак и кошек с метками, если они не проявляют агрессии. Каждый выезд бригады будет в обязательном порядке сниматься на видео, а записи должны храниться три года. Если у пойманного питомца обнаружится ошейник с контактами или микрочип, исполнители обязаны немедленно связаться с хозяином и вернуть пропажу домой. Чипирование и регистрация бесплатны, нужно оплатить только сам чип — 250 рублей.

Попадая в приют, каждое животное проходит обязательный 21-дневный карантин. За это время ветеринары проведут полный осмотр, обработают от паразитов, сделают прививку от бешенства и проведут стерилизацию или кастрацию под общим наркозом. Здоровых, привитых и чипированных собак и кошек, не проявляющих немотивированной агрессии, выпустят обратно в привычную среду обитания. Агрессивные особи, а также породы из официального перечня опасных, останутся в приюте на пожизненном содержании.

Особое внимание в контракте уделено поиску новых семей и работе с зоозащитниками. Фотографии и описания всех новичков должны появляться на сайте приюта уже через три дня после поступления. Волонтеры и потенциальные усыновители смогут ежедневно навещать подопечных. Усыпление в рамках этого контракта категорически запрещено и допускается исключительно по заключению врача для прекращения непереносимых страданий неизлечимо больных или получивших несовместимые с жизнью травмы зверей.

Муниципальный контракт будет действовать до 21 декабря 2026 года.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Рязани отловили более 500 бездомных собак.

При этом на улицах Рязани насчитывается около пяти тысяч безнадзорных животных. Значительная часть их них появляется на улицах города именно из Рязанского района — самого большого округа в области, потому что нерадивые хозяева, живущие в частных домах, выкидывают подросших животных из домов после летних отпусков.

Рязанцы регулярно жалуются на агрессию от некоторых из них.