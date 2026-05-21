В 2025 году в Рязани отловили более 500 бездомных собак

В Рязани подвели итоги работы по обращению с бездомными животными за 2025 год. Информацию озвучили на комитете гордумы 21 мая. Мероприятия проводятся в рамках закона Рязанской области и финансируются за счет субвенции из областного бюджета в размере 19,5 млн рублей. Координацию осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». В его распоряжении — приют площадью 600 кв. м в районе улицы Новоселковской, способный одновременно разместить до 250 собак. Здесь животные проходят карантин, вакцинацию, стерилизацию и маркирование.

Координацию осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». В его распоряжении — приют площадью 600 кв. м в районе улицы Новоселковской, способный одновременно разместить до 250 собак. Здесь животные проходят карантин, вакцинацию, стерилизацию и маркирование. Неагрессивные особи после обработки возвращаются в прежнюю среду обитания, агрессивные — остаются на постоянном содержании.

Если в 2021 году отловили 1077 бездомных собак, то в 2025 — 524. При этом эффективность работы по пристройству выросла: в 2021 году новым владельцам передали лишь 89 животных, а в 2025 году — уже 144 собаки. К концу 2025 года в муниципальном приюте содержалось 192 животных, на данный момент их число достигло 197.

Отлов ведется в двух режимах. Плановый — ежедневно по будням по графику, сформированному на основе заявок жителей. Экстренный — при сообщениях о нападении или агрессивном поведении, в том числе в выходные.

Также прозвучала информация, что в 2021 году от рязанцев поступало по 30-40 заявок в день, в 2025 — в среднем 3-6. При этом, как отметили на комитете, значительная часть обращений дублируется или касается уже маркированных собак.

За пять лет более 800 собак обрели дом, из них около 130 — непосредственно из муниципального приюта.

Отмечается, что заявки на отлов безнадзорных животных принимаются по телефонам: 8 (4912) 44-04-74 и 8 (912) 25-00-53 .

При этом на улицах Рязани насчитывается пять тысяч бездомных собак.