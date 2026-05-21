На улицах Рязани насчитывается пять тысяч бездомных собак
На профильном комитете Рязанской городской думы обсудили ситуацию с безнадзорными животными. По данным МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными», на улицах города находится более пяти тысяч собак, прошедших стерилизацию и выпущенных в среду обитания.

Директор учреждения Марина Селезнева обозначила главную причину роста популяции безнадзорных животных.

«Проблема не в том, что мы плохо ловим, проблема в том, что их не перестают выбрасывать», — подчеркнула Селезнева.

По ее словам, ежегодно на улицы попадают около 500 домашних питомцев по причине смерти хозяев, либо их нерадивости. Собак вовремя не стерилизуют. Регулярно подбрасывают щенков, в том числе породистых, оставляя их просто на улице или под дверью приюта.

С инициативой активизировать работу по решению проблемы выступил депутат Павел Аверин. Он предложил взять контроль за анализом деятельности службы и доложить результаты к сентябрю.

«Мы оперируем цифрой „пять тысяч“ уже третий год. Вы говорите: стерилизовали, отловили, отпустили. Но количество не уменьшается», — констатировал депутат Антон Астафьев.

Депутат Максим Мустафин обратил внимание на причины увеличения численности бездомных собак в городе, а также спросил, поступают ли в Рязань животные из других регионов.

«К сожалению, у нас есть собаки, которые появляются из других областей. Мы пытались выяснить, откуда именно, но установить источники сложно. Никто не ведет учет чипам», — поделилась она.

По информации директора, как минимум одно животное попало в поле зрения местных властей, которое было зарегистрировано в Московской области. Приезд животных из других областей создает дополнительный приток животных, который нивелирует усилия по локальной стабилизации популяции, отметила Селезнева.

Кроме того, на заседании подняли вопрос о чипировании домашних животных. За период 2025 года штрафы за отсутствие учета получили лишь восемь владельцев.

Селезнева предложила стимулировать регистрацию через бесплатную вакцинацию и чипирование, однако депутаты отметили необходимость проведения более активной информационной кампании.

Напомним, регистрация собак на территории Рязанской области стала обязательной с 1 января 2025 года, кошки регистрируются по желанию владельцев. Это бесплатно, нужно оплатить только сам чип — 250 рублей.