Жители Рязани бьют тревогу из-за стаи агрессивных собак возле ОКБ

Жители Рязани забили тревогу из-за стаи бездомных собак в районе ОКБ, бассейна «Дельфин» и ТЦ «Квартал». По словам горожан, животные уже больше года живут возле домов, собираются в стаи и, как утверждают местные жители, бросаются на прохожих. «Кидаются на детей и взрослых», — говорится в обращении.

Рязанцы просят администрацию города и службу отлова принять меры. Особое беспокойство вызывает то, что рядом находится школа № 58.