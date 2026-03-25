В Рязанской области более 2 тысяч домашних животных получили электронные паспорта

В Рязанской области более года действует обязательная регистрация собак — за это время поставили на учёт более 2 тысяч домашних животных. Им выдан электронный паспорт и создана единая база данных. Электронный чип — обязательное условие для регистрации животного. Регистрация собак стала обязательной с 1 января 2025 года, кошки регистрируются по желанию владельцев. Отмечается, что чипирование и регистрация бесплатны, нужно оплатить только сам чип — 250 рублей.

