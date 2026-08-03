В СК рассказали подробности дела об убийстве женщины и ребенка в Рязанской области

Напомним, в апреле этого года в Кадоме нашли изувеченные тела 26-летней женщины и ее годовалого сына. Убийцей оказался 29-летний сожитель погибшей. Предварительно, убийство мужчина совершил из-за ревности. Отмечается, что после убийства мужчина скрывался в одном из заброшенных домов в соседнем от Кадома населенном пункте. Там его и задержали 25 апреля. По словам следователей, сейчас обвиняемый в убийстве не полностью признает вину и «пытается увиливать». «Но под тяжестью доказательств, которые будут в итоге, думаю, что все признает», — сказал руководитель Сасовского МСО.

В СК рассказали подробности дела об убийстве женщины и ребенка в Рязанской области. Об этом в эфире радио «КП-Рязань» рассказал руководитель Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын.

Напомним, в апреле этого года в Кадоме нашли изувеченные тела 26-летней женщины и ее годовалого сына. Убийцей оказался 29-летний сожитель погибшей. Предварительно, убийство мужчина совершил из-за ревности.

Отмечается, что после убийства мужчина скрывался в одном из заброшенных домов в соседнем от Кадома населенном пункте. Там его и задержали 25 апреля.

По словам следователей, сейчас обвиняемый в убийстве не полностью признает вину и «пытается увиливать».

«Но под тяжестью доказательств, которые будут в итоге, думаю, что все признает», — сказал руководитель Сасовского МСО.