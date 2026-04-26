СК опубликовало видео с задержанным за двойное убийство в Рязанской области
СК РФ опубликовало видео с задержанным за двойное убийство в поселке Кадом. Кадры разместили в соцсетях ведомства.
Напомним, 28-летнего жителя Пензенской области задержали 25 апреля сотрудники угрозыска УМВД по Рязанской области. Его подозревают в убийстве сожительницы и ее годовалого ребенка (пункты «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Их тела обнаружили 23 апреля в одном из домов в поселке Кадом.
Ранее сообщалось, что мужчина мог убить из-за ревности.
Фото и видео взяты из официального канала следкома РФ в «Максе».