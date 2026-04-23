Стали известны подробности убийства девушки и ее годовалого сына в Рязанской области
Напомним, трагедия произошла ночью 23 апреля в поселке Кадом. В одном из домов обнаружили тела 26-летней Алены Ш. и ее сына с множеством ножевых ранений. В преступлении подозревается 29-летний возлюбленный девушки Антон К. Его задержали. По данным канала, Антон ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отмечается, что он познакомился с Аленой в интернете. Мужчина жил в Пензенской области, а в Кадом приезжал на вахту. Предварительно, он мог убить девушку из-за ревности. Возбуждено уголовное дело. Ранее появилось видео с места убийства.
Об этом сообщает Telegram-канал «112».
