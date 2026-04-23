В Рязанской области убили женщину и ребенка

В рабочем поселке Кадом Рязанской области возбуждено уголовное дело об убийстве 26-летней женщины и ее годовалого сына. По предварительным данным, трагедия произошла 23 апреля. 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время бытового конфликта нанес множественные колюще-режущие удары своей сожительнице и ребенку. Оба скончались на месте.

В рабочем поселке Кадом Рязанской области возбуждено уголовное дело об убийстве 26-летней женщины и ее годовалого сына. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, трагедия произошла 23 апреля. 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время бытового конфликта нанес множественные колюще-режущие удары своей сожительнице и ребенку. Оба скончались на месте.

После случившегося подозреваемый скрылся. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Кадомского района.

В СУ СК России по Рязанской области сообщили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Позже стал известен возможный мотив убийства. Убийцу разыскивает полиция.