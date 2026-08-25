Заасфальтированные участки для деревьев в Рязани станут местами для высадки новых

«Квадраты» под деревья в центре Рязани заасфальтировали, чтобы потом снять покрытие и посадить новые. Об этом сообщили в горадминистрации в ответ на жалобу в соцсетях о «варварском» озеленении на улице Введенской. Рязанец прикрепил фото, что было на улице с деревьями и что стало. Теперь, как видно на кадрах, вместо деревьев — заасфальтированные квадраты или «просто поросль из пеньков». Пространство под деревья заасфальтировали еще в 2025 году. В мэрии отреагировали на жалобу. В ответе рассказали, что для высадки деревьев существуют обязательные требования: отступ от проезжей части и тротуаров, дорожных знаков и линий электропередач.

«Квадраты» под деревья в центре Рязани заасфальтировали, чтобы потом снять покрытие и посадить новые. Об этом сообщили в горадминистрации в ответ на жалобу в соцсетях о «варварском» озеленении на улице Введенской.

Рязанец прикрепил фото, что было на улице с деревьями и что стало. Теперь, как видно на кадрах, вместо деревьев — заасфальтированные квадраты или «просто поросль из пеньков». Пространство под деревья заасфальтировали еще в 2025 году.

В мэрии отреагировали на жалобу. В ответе рассказали, что для высадки деревьев существуют обязательные требования: отступ от проезжей части и тротуаров, дорожных знаков и линий электропередач. Это, как написали в ведомстве, необходимо для безопасности транспорта и пешеходов, а также чтобы корни не разрушали дорожное покрытие.

«Специалисты проверят Введенскую улицу до конца недели. Те участки, что соответствуют нормам, войдут в план озеленения — там снимем покрытие и высадим новые деревья», — заверили в горадминистрации.

Напомним, осенью 2025 года рязанцы заметили вырубку деревьев на улице Введенской.

Власти заявили, что вырубленные растения были заражены вредителем, ясеневой изумрудной златкой и пообещали высадить новые.