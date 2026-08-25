Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
19°
Срд, 26
16°
Чтв, 27
21°
ЦБ USD 83.29 0.37 25/08
ЦБ EUR 97.44 0.58 25/08
Нал. USD 85.06 / 84.90 25/08 14:40
Нал. EUR 99.75 / 100.45 25/08 14:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань пересаживается на VOYAH: дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Ряза...
Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH...
4 часа назад
175
EVOLUTE подтверждает статус лидера: итоги семи месяцев 2026 года
Российский бренд электромобилей EVOLUTE продолжает укре...
Вчера 15:32
425
Светофор перенесут, дорогу расширят, ливнёвку обновят. Как изменится М...
Редакция РЗН.инфо встретилась с представителями подрядч...
Вчера 12:50
2 243
Где рязанцу купить воздух из СССР, шкатулку из тюрьмы и салфетки из «М...
Редакция РЗН.инфо решила погрузиться в бескрайний мир о...
22 августа 11:15
960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Заасфальтированные участки для деревьев в Рязани станут местами для высадки новых
«Квадраты» под деревья в центре Рязани заасфальтировали, чтобы потом снять покрытие и посадить новые. Об этом сообщили в горадминистрации в ответ на жалобу в соцсетях о «варварском» озеленении на улице Введенской. Рязанец прикрепил фото, что было на улице с деревьями и что стало. Теперь, как видно на кадрах, вместо деревьев — заасфальтированные квадраты или «просто поросль из пеньков». Пространство под деревья заасфальтировали еще в 2025 году. В мэрии отреагировали на жалобу. В ответе рассказали, что для высадки деревьев существуют обязательные требования: отступ от проезжей части и тротуаров, дорожных знаков и линий электропередач.

«Квадраты» под деревья в центре Рязани заасфальтировали, чтобы потом снять покрытие и посадить новые. Об этом сообщили в горадминистрации в ответ на жалобу в соцсетях о «варварском» озеленении на улице Введенской.

Рязанец прикрепил фото, что было на улице с деревьями и что стало. Теперь, как видно на кадрах, вместо деревьев — заасфальтированные квадраты или «просто поросль из пеньков». Пространство под деревья заасфальтировали еще в 2025 году.

В мэрии отреагировали на жалобу. В ответе рассказали, что для высадки деревьев существуют обязательные требования: отступ от проезжей части и тротуаров, дорожных знаков и линий электропередач. Это, как написали в ведомстве, необходимо для безопасности транспорта и пешеходов, а также чтобы корни не разрушали дорожное покрытие.

«Специалисты проверят Введенскую улицу до конца недели. Те участки, что соответствуют нормам, войдут в план озеленения — там снимем покрытие и высадим новые деревья», — заверили в горадминистрации.

Напомним, осенью 2025 года рязанцы заметили вырубку деревьев на улице Введенской.

Власти заявили, что вырубленные растения были заражены вредителем, ясеневой изумрудной златкой и пообещали высадить новые.