Рязанцы пожаловались на вырубку деревьев на улице Введенской

Жители задались вопросом, в связи с чем принято решение. «Что происходит на улице Введенской? Почему вырубаются деревья?» — написали рязанцы.

Рязанцы пожаловались на вырубку деревьев на улице Введенской. Сообщения появились в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

Напомним, ранее рязанцы возмутились кронированием деревьев в центре города.

Позже в мэрии прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что деревья на улице Ленина обрезали, чтобы обеспечить их безопасность под электрическими сетями и улучшить видимость дорожных знаков.