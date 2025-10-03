Рязанцы пожаловались на вырубку деревьев на улице Введенской
Жители задались вопросом, в связи с чем принято решение. «Что происходит на улице Введенской? Почему вырубаются деревья?» — написали рязанцы.
Рязанцы пожаловались на вырубку деревьев на улице Введенской. Сообщения появились в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.
Напомним, ранее рязанцы возмутились кронированием деревьев в центре города.
Позже в мэрии прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что деревья на улице Ленина обрезали, чтобы обеспечить их безопасность под электрическими сетями и улучшить видимость дорожных знаков.