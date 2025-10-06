Мэрия Рязани прокомментировала жалобы на вырубку деревьев на улице Введенской

Мэрия Рязани прокомментировала жалобы местных жителей на вырубку деревьев на улице Введенской. Ответ горадминистрации появился под постами губернатора Павла Малкова. «Деревья были заражены вредителем, ясеневой изумрудной златкой — карантинным вредителем, к сожалению, не оставляющим деревьям шансов на выживание. Вырубаем только на основании актов обследования зеленых насаждений», — отметили в сообщении. Кроме того, мэрия уточнила, что на месте вырубленных деревьев высадят новые, которые выращивают в рязанских питомниках. Напомним, ранее рязанцы сообщили о вырубке деревьев на улице Введенской.

