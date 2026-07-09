Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
29°
Сбт, 11
25°
Вск, 12
19°
ЦБ USD 75.93 -0.47 10/07
ЦБ EUR 86.59 -0.76 10/07
Нал. USD 78.53 / 79.39 09/07 18:15
Нал. EUR 92.31 / 92.40 09/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 2026 15:04
757
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 770
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 142
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
3 222
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мэрия: деревья на улице Горького в Рязани высадят в 2027 году
язанец оставил два комментария, обратив внимание, что в центре города нет озеленения. Один касался улицы Горького, в другом — фото улицы Радищева. На оба комментария в мэрии отреагировали одинаково. «По улице Горького высаживать деревья будем в следующем [2027] году — это уже заложено в плане. С учетом загруженности осенью и лучшей приживаемости саженцев весной остановились именно на весеннем периоде. Спасибо, что не остаетесь равнодушным к тому, как выглядит город», — написали в горадминистрации. Ранее в мэрии заявляли, что старые посадочные лунки на улице Горького заасфальтировали из-за действующих нормативов по схеме посадки. Теперь по ГОСТу расстояние между деревьями — шесть метров вместо прежних четырех.

В горадминистрации заявили, что деревья на улице Горького в Рязани высадят весной 2027 года. Информация опубликована в соцсетях в ответ на жалобу рязанца.

Рязанец оставил два комментария, обратив внимание, что в центре города нет озеленения. Один касался улицы Горького, в другом — фото улицы Радищева. На оба комментария в мэрии отреагировали одинаково.

«По улице Горького высаживать деревья будем в следующем [2027] году — это уже заложено в плане. С учетом загруженности осенью и лучшей приживаемости саженцев весной остановились именно на весеннем периоде. Спасибо, что не остаетесь равнодушным к тому, как выглядит город», — написали в горадминистрации.

Ранее в мэрии заявляли, что старые посадочные лунки на улице Горького заасфальтировали из-за действующих нормативов по схеме посадки. Теперь по ГОСТу расстояние между деревьями — шесть метров вместо прежних четырех.

«Высадку новых деревьев по улице Горького продолжим весной 2026 года. Новые деревья высадим на правильном расстоянии, что гарантирует их здоровье и долголетие», — обещали в горадминистрации.

После октябрьской вырубки зелени в центре, на месте спиленных из-за болезни деревьев появился асфальт.