Мэрия: деревья на улице Горького в Рязани высадят в 2027 году

язанец оставил два комментария, обратив внимание, что в центре города нет озеленения. Один касался улицы Горького, в другом — фото улицы Радищева. На оба комментария в мэрии отреагировали одинаково. «По улице Горького высаживать деревья будем в следующем [2027] году — это уже заложено в плане. С учетом загруженности осенью и лучшей приживаемости саженцев весной остановились именно на весеннем периоде. Спасибо, что не остаетесь равнодушным к тому, как выглядит город», — написали в горадминистрации. Ранее в мэрии заявляли, что старые посадочные лунки на улице Горького заасфальтировали из-за действующих нормативов по схеме посадки. Теперь по ГОСТу расстояние между деревьями — шесть метров вместо прежних четырех.

В горадминистрации заявили, что деревья на улице Горького в Рязани высадят весной 2027 года. Информация опубликована в соцсетях в ответ на жалобу рязанца.

Рязанец оставил два комментария, обратив внимание, что в центре города нет озеленения. Один касался улицы Горького, в другом — фото улицы Радищева. На оба комментария в мэрии отреагировали одинаково.

«По улице Горького высаживать деревья будем в следующем [2027] году — это уже заложено в плане. С учетом загруженности осенью и лучшей приживаемости саженцев весной остановились именно на весеннем периоде. Спасибо, что не остаетесь равнодушным к тому, как выглядит город», — написали в горадминистрации.

Ранее в мэрии заявляли, что старые посадочные лунки на улице Горького заасфальтировали из-за действующих нормативов по схеме посадки. Теперь по ГОСТу расстояние между деревьями — шесть метров вместо прежних четырех.

«Высадку новых деревьев по улице Горького продолжим весной 2026 года. Новые деревья высадим на правильном расстоянии, что гарантирует их здоровье и долголетие», — обещали в горадминистрации.

После октябрьской вырубки зелени в центре, на месте спиленных из-за болезни деревьев появился асфальт.