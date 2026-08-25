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В Рязани на капремонт крыши дома на улице Юннатов направят 6,1 миллиона
Администрация города Рязани приняла постановление о проведении капитального ремонта крыши дома, расположенного на улице Юннатов № 12. Предельная стоимость работ составила 6 миллионов 177 тысяч 181 рубль, сказано в документе, опубликованном на сайте газеты «Рязанские ведомости». Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поручено проинформировать Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области о принятом решении в течение 5 дней.

Администрация города Рязани приняла постановление о проведении капитального ремонта крыши дома, расположенного на улице Юннатов № 12. Предельная стоимость работ составила 6 миллионов 177 тысяч 181 рубль, сказано в документе, опубликованном на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поручено проинформировать Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области о принятом решении в течение 5 дней.

Напомним, на территории жилого дома был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Такое решение было принято из-за разрушения крыши, которое создало угрозу жизни и здоровью жителей. Мэрии предписали организовать проведение технической экспертизы, аварийные работы и при необходимости предоставить гражданам жилые помещения маневренного фонда.

Внимание к состоянию здания привлекла местная жительница, обратившаяся в приемную председателя Следкома России. Она сообщила, что дом 1962 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля деформирована, зимой ее не очищают от снега и наледи, а кирпичная кладка фасада обрушивается. При этом сроки капитального ремонта ранее сдвигались и в последний раз были перенесены на 2046 год.

Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что здание на улице Юннатов не единственное, где сроки капремонта были перенесены на период после 2040 года. После изучения документов, стало понятно, что только в Рязани насчитывается более 550 таких зданий. О том, почему так получилось и как выглядят дома можно прочитать по ссылке.