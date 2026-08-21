Фестиваль «Подбелка-2026» на улице Почтовой начнется в 17 часов

Итоговое награждение победителей пройдет в конце мероприятия на сцене за памятником Ленину. Проголосовать за понравившегося исполнителя можно будет на сайте RZN.info.

Рязанцам напомнили о времени начала «Подбелки-2026» на улице Почтовой. Фестиваль уличных музыкантов стартует в пятницу, 21 августа, в 17 часов.

Сцены расположатся: около памятника Ленину, рядом с банком ВТБ, напротив «Чулана» и у памятника Коловрату. На четырех площадках выступят 26 групп.

Итоговое награждение победителей пройдет в конце мероприятия на сцене за памятником Ленину. Проголосовать за понравившегося исполнителя можно будет здесь.

Ранее стал известен тайминг выступлений и список исполнителей.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города.

О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов можно прочитать в интервью с продюсером «Подбелки» Дмитрием Гавердовским и с директором РЗН.инфо, организатором фестиваля Антоном Михайловым.

Масштабное городское мероприятие появилось благодаря информационному агентству РЗН.инфо, которое выступило основателем, идейным вдохновителем и режиссером фестиваля при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

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