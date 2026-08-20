Музыканты пригласили рязанцев на «Подбелку-2026»

Видеообращение записали хедлайнеры хедлайнеры фестиваля — группа «MangoStarr». «Уже завтра мы исполним свой долг перед зрителями ежегодного фестиваля „Подбелка“. Спасибо всем, кто отдал свой голос за наше выступление в прошлом году. Приходите все — будем петь вместе», — отметили музыканты. Группа выступит на сцене у памятника Ленину в 21:10. Напомним, «Подбелка-2026» пройдет на улице Почтовой. Начало 21 августа в 17 часов. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены. Тайминг выступлений можно посмотреть по ссылке. О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов можно прочитать в интервью с продюсером «Подбелки» Дмитрием Гавердовским и с директором РЗН.инфо, организатором фестиваля Антоном Михайловым.

Музыканты пригласили рязанцев на «Подбелку-2026». Видеообращение записали хедлайнеры хедлайнеры фестиваля — группа «MangoStarr».

"Уже завтра мы исполним свой долг перед зрителями ежегодного фестиваля «Подбелка». Спасибо всем, кто отдал свой голос за наше выступление в прошлом году. Приходите все — будем петь вместе", — отметили музыканты.

Группа выступит на сцене у памятника Ленину в 21:10.

Напомним, «Подбелка-2026» пройдет на улице Почтовой. Начало 21 августа в 17 часов. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены. Тайминг выступлений можно посмотреть по ссылке. О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов можно прочитать в интервью с продюсером «Подбелки» Дмитрием Гавердовским и с директором РЗН.инфо, организатором фестиваля Антоном Михайловым.

Мероприятие появилось благодаря информационному агентству РЗН.инфо, которое выступило основателем, идейным вдохновителем и режиссером фестиваля при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

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