Срок сдачи благоустройства Лыбедского бульвара перенесли на 2,5 месяца. Об этом сообщила мэрия в соцсетях.
В горадминистрации сообщили, что работы по благоустройству парковой зоны Лыбедского бульвара планируют завершить к концу октября.
«Срок сдвинулся из-за задержки поставки оборудования и решения о дополнительном озеленении — высадим больше крупномеров», — написали в ведомстве.
Посадочный период начнут с 15 сентября, чтобы растения лучше прижились.
Напомним, на Лыбедском бульваре в районе улицы Маяковской должны были появиться сухой фонтан, туалет и детские площадки. Работы обошлись в 400 миллионов рублей и должны были завершиться до 15 августа.
Подрядчик — ООО «СК «Реалист» зарегистрировано в Тюмени, работает с 2015 года и специализируется на строительстве зданий — жилых и нежилых.