Срок сдачи благоустройства Лыбедского бульвара перенесли на 2,5 месяца

В горадминистрации сообщили, что работы по благоустройству парковой зоны Лыбедского бульвара планируют завершить к концу октября. «Срок сдвинулся из-за задержки поставки оборудования и решения о дополнительном озеленении — высадим больше крупномеров», — написали в ведомстве. Посадочный период начнут с 15 сентября, чтобы растения лучше прижились. Напомним, на Лыбедском бульваре в районе улицы Маяковской должны были появиться сухой фонтан, туалет и детские площадки. Работы обошлись в 400 миллионов рублей и должны были завершиться до 15 августа. Подрядчик — ООО «СК «Реалист» зарегистрировано в Тюмени, работает с 2015 года и специализируется на строительстве зданий — жилых и нежилых.

Срок сдачи благоустройства Лыбедского бульвара перенесли на 2,5 месяца. Об этом сообщила мэрия в соцсетях.

В горадминистрации сообщили, что работы по благоустройству парковой зоны Лыбедского бульвара планируют завершить к концу октября.

«Срок сдвинулся из-за задержки поставки оборудования и решения о дополнительном озеленении — высадим больше крупномеров», — написали в ведомстве.

Посадочный период начнут с 15 сентября, чтобы растения лучше прижились.

Напомним, на Лыбедском бульваре в районе улицы Маяковской должны были появиться сухой фонтан, туалет и детские площадки. Работы обошлись в 400 миллионов рублей и должны были завершиться до 15 августа.

Подрядчик — ООО «СК «Реалист» зарегистрировано в Тюмени, работает с 2015 года и специализируется на строительстве зданий — жилых и нежилых.