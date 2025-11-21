Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 80.73 -0.21 21/11
ЦБ EUR 92.6 -1.18 21/11
Нал. USD 80.31 / 79.50 21/11 13:30
Нал. EUR 93.25 / 93.70 21/11 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
48 минут назад
119
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 380
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 621
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 377
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На Лыбедском бульваре появятся фонтан, туалет и детские площадки
Начальная цена работ по объявленному тендеру на сайте госзакупок — 409 миллионов 839 тысяч 662 рубля. В документации к тендеру указан объем предстоящих работ. Среди подготовительных описаны разборка железобетонных конструкций, асфальтобетонных покрытий и оснований, демонтаж существующих ограждений, валка деревьев и корчевка пней. Планируется устройство ливневок, бортовых камней, системы автополива, видеонаблюдения, оформление входной группы вместе с лестницей.

На Лыбедском бульваре в районе улицы Маяковского, где планируют построить детсад, продолжат благоустройство. Начальная цена работ по объявленному тендеру на сайте госзакупок — 409 миллионов 839 тысяч 662 рубля.

В документации к тендеру указан объем предстоящих работ. Среди подготовительных описаны разборка железобетонных конструкций, асфальтобетонных покрытий и оснований, демонтаж существующих ограждений, валка деревьев и корчевка пней.

Планируется устройство ливневок, бортовых камней, системы автополива, видеонаблюдения, оформление входной группы вместе с лестницей.

На территории появятся газоны из готовых рулонных заготовок, а также высадят деревья и кустарники, в числе которых: липа мелколистная, ива «Памяти Миндовского», пушица «Карл Форстер», дербенник иволистный, ива пурпурная «Нана», молиния тросниковая, спирея японская «Goldmound», гортензии и кизильники и другие. Также на Лыбедском бульваре уложат тротуарную плитку и брусчатку.

Среди оборудования и элементов благоустройства — светодиодные светильники, баскетбольная площадка, качели «Бруно» со скамьей, велопарковка «Тироль», круглые батуты — малый и большой, скамейки «Ярус» (вероятно, похожи на трибуны) и шезлонги «Мистраль».

Также предусмотрены шесть видов скамеек, урны, навес, туалетный модуль, спортивные тренажеры с брусьями и другой спортивный инвентарь, велопарковка.

Для детей появится игровой комплекс «Поляна белок», полоса препятствий «Ходули», стилизованная под контакт с водой. Также в сметах предусмотрена установка фонтана — пешеходного, свето-динамического с RGB-подсветкой.

Заказчик работ — управление энергетики и ЖКХ администрации. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 15 августа 2026 года.

Фото: примерное изображение элементов благоустройства из открытых источников