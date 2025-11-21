На Лыбедском бульваре появятся фонтан, туалет и детские площадки

Начальная цена работ по объявленному тендеру на сайте госзакупок — 409 миллионов 839 тысяч 662 рубля. В документации к тендеру указан объем предстоящих работ. Среди подготовительных описаны разборка железобетонных конструкций, асфальтобетонных покрытий и оснований, демонтаж существующих ограждений, валка деревьев и корчевка пней. Планируется устройство ливневок, бортовых камней, системы автополива, видеонаблюдения, оформление входной группы вместе с лестницей.

На территории появятся газоны из готовых рулонных заготовок, а также высадят деревья и кустарники, в числе которых: липа мелколистная, ива «Памяти Миндовского», пушица «Карл Форстер», дербенник иволистный, ива пурпурная «Нана», молиния тросниковая, спирея японская «Goldmound», гортензии и кизильники и другие. Также на Лыбедском бульваре уложат тротуарную плитку и брусчатку.

Среди оборудования и элементов благоустройства — светодиодные светильники, баскетбольная площадка, качели «Бруно» со скамьей, велопарковка «Тироль», круглые батуты — малый и большой, скамейки «Ярус» (вероятно, похожи на трибуны) и шезлонги «Мистраль».

Также предусмотрены шесть видов скамеек, урны, навес, туалетный модуль, спортивные тренажеры с брусьями и другой спортивный инвентарь, велопарковка.

Для детей появится игровой комплекс «Поляна белок», полоса препятствий «Ходули», стилизованная под контакт с водой. Также в сметах предусмотрена установка фонтана — пешеходного, свето-динамического с RGB-подсветкой.

Заказчик работ — управление энергетики и ЖКХ администрации. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 15 августа 2026 года.

Фото: примерное изображение элементов благоустройства из открытых источников