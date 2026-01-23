Тюменский подрядчик займется благоустройством Лыбедского бульвара в Рязани

Тюменский подрядчик займется благоустройством Лыбедского бульвара в Рязани. Соответствующая информация указана на сайте госзакупок. Согласно информации, размещенной в тендере, победителем в аукционе стало тюменское ООО «Строительная компания «Реалист», с которым заключен контракт на сумму 413,2 миллионов рублей (сумма вместе с допсоглашением).

Как указано в сервисе «Rusprofile», ООО «СК «Реалист» зарегистрировано в Тюмени, работает с 2015 года и специализируется на строительстве зданий — жилых и нежилых. Также есть информация, что у компании 22 арбитражных дела (в основном — как ответчика по спорам о неисполнении обязательств), но риск невыполнения контракта оценивается как незначительный. Компания также реализует проекты в Пермском крае, Тюменской и Ярославской областях.

Напомним, среди работ, которые должны быть завершены к 15 августа 2026 года в Рязани на участке Лыюедского бульвара в районе улицы Маяковской — демонтаж старых конструкций, устройство ливневки, автополива, видеонаблюдения, входной группы с лестницей, озеленение, укладка плитки и брусчатки. На бульваре установят светодиодное освещение, фонтан с RGB-подсветкой, туалетный модуль, шесть типов скамеек, урны, навес, спортивные тренажеры, велопарковки, качели «Бруно», баскетбольную площадку, круглые батуты и детские комплексы, включая «Поляну белок» и водную полосу препятствий.

Фото: примерное изображение элементов благоустройства из открытых источников.