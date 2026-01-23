Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
-16°
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-17°
ЦБ USD 76.04 -1.48 23/01
ЦБ EUR 88.79 -1.93 23/01
Нал. USD 76.97 / 77.00 23/01 12:05
Нал. EUR 89.91 / 90.51 23/01 12:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 085
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 729
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
964
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 048
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Тюменский подрядчик займется благоустройством Лыбедского бульвара в Рязани
Тюменский подрядчик займется благоустройством Лыбедского бульвара в Рязани. Соответствующая информация указана на сайте госзакупок. Согласно информации, размещенной в тендере, победителем в аукционе стало тюменское ООО «Строительная компания «Реалист», с которым заключен контракт на сумму 413,2 миллионов рублей (сумма вместе с допсоглашением).

Тюменский подрядчик займется благоустройством Лыбедского бульвара в Рязани. Соответствующая информация указана на сайте госзакупок.

Согласно информации, размещенной в тендере, победителем в аукционе стало тюменское ООО «Строительная компания «Реалист», с которым заключен контракт на сумму 413,2 миллионов рублей (сумма вместе с допсоглашением).

Как указано в сервисе «Rusprofile», ООО «СК «Реалист» зарегистрировано в Тюмени, работает с 2015 года и специализируется на строительстве зданий — жилых и нежилых. Также есть информация, что у компании 22 арбитражных дела (в основном — как ответчика по спорам о неисполнении обязательств), но риск невыполнения контракта оценивается как незначительный. Компания также реализует проекты в Пермском крае, Тюменской и Ярославской областях.

Напомним, среди работ, которые должны быть завершены к 15 августа 2026 года в Рязани на участке Лыюедского бульвара в районе улицы Маяковской — демонтаж старых конструкций, устройство ливневки, автополива, видеонаблюдения, входной группы с лестницей, озеленение, укладка плитки и брусчатки. На бульваре установят светодиодное освещение, фонтан с RGB-подсветкой, туалетный модуль, шесть типов скамеек, урны, навес, спортивные тренажеры, велопарковки, качели «Бруно», баскетбольную площадку, круглые батуты и детские комплексы, включая «Поляну белок» и водную полосу препятствий.

Фото: примерное изображение элементов благоустройства из открытых источников.