В Рязани автомобилисты заявили, что Солотчинский мост «калечит» машины

По словам автора публикации, инцидент произошел 14 августа. Из-под колес попутной или встречной машины вылетел посторонний предмет, оставив глубокий скол и царапину на крыле. Автор поста связывает проблему с идущим на мосту ремонтом деформационных швов. По ее словам, из-за недостаточной уборки на дороге постоянно скапливаются грязь, камни и куски старого покрытия. Автомобилистка выразила опасения, что в будущем подобный мусор может разбить лобовое стекло и спровоцировать серьезную аварию.

В соцсетях появился пост с критикой состояния дорожного покрытия на Солотчинском мосту. Местная жительница сообщила, что из-за строительного мусора на проезжей части пострадал ее автомобиль.

По словам автора публикации, инцидент произошел 14 августа. Из-под колес попутной или встречной машины вылетел посторонний предмет, оставив глубокий скол и царапину на крыле.

Автор поста связывает проблему с идущим на мосту ремонтом деформационных швов. По ее словам, из-за недостаточной уборки на дороге постоянно скапливаются грязь, камни и куски старого покрытия. Автомобилистка выразила опасения, что в будущем подобный мусор может разбить лобовое стекло и спровоцировать серьезную аварию.

«Остаточный ресурс долговечности конструкций моста через Оку, при условии сохранения ограниченной работоспособности балок пролетных строений эстакадных участков и подвесных пролетов, составляет не менее четырех лет», — рассказывали власти.

Недавно был опубликован тендер, согласно которому ремонт деформационного шва на Солотчинском мосту займет два месяца. Он вышел из строя летом 2025 года.

Еженедельная пробка на мосту, по словам водителей, собирается из-за большого количества ям на мосту, которые перестали заделывать.