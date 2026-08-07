Рязанцы сообщили о пробке в сторону Солотчи, образовавшейся из-за ям

Фотографии редакции РЗН.инфо прислали читатели. По словам водителей, пробка собралась из-за большого количества ям на мосту, которые перестали заделывать. «Те кто редко ездят там, крадутся 20-30 км/ч в поисках „фарватера“ и создают пробку», — отмечают они. По данным сервиса Яндекс. Карты, в городе зафиксированы пробки в 8 баллов.