Рязанцы заметили едкую белую пену на берегу 2-го Борковского карьера

Читатель сообщил редакции РЗН.инфо, что вода в водоеме серьезно загрязнена, на берегу скопилась обильная густая белая пена с резким едким запахом. На фотографиях видны плотные хлопья пены у самого берега. «На территории в самом разгаре идут строительные работы. Там активно забивают сваи, заливают бетон и отсыпают берег грунтом непонятного происхождения», — сообщил рязанец. По словам местных жителей, на заборе, огораживающем площадку, висит информационный щит, согласно которому строительство ведет рязанский застройщик.

Рязанцы заметили едкую белую пену на берегу 2-го Борковского карьера. Читатель сообщил редакции РЗН.инфо, что вода в водоеме серьезно загрязнена, на берегу скопилась обильная густая белая пена с резким едким запахом.

На фотографиях видны плотные хлопья пены у самого берега.

«На территории в самом разгаре идут строительные работы. Там активно забивают сваи, заливают бетон и отсыпают берег грунтом непонятного происхождения», — сообщил рязанец.

По словам местных жителей, на заборе, огораживающем площадку, висит информационный щит, согласно которому строительство ведет рязанский застройщик.

При этом ранее администрация города заявляла, что разрешения на капитальное строительство на данном участке не выдавалось никому. Рязанцы массово пишут жалобы в различные инстанции, однако, по их словам, получают лишь «отписки».

Ситуация неоднократно привлекала внимание надзорных органов. 26 сентября 2024 года Рязанская городская дума одобрила передачу земли, граничащей с озером Салогоща и 2-м Борковским карьером, для сельскохозяйственного использования. Изначально эта территория предназначалась для спортивных комплексов и пляжей, но новый арендатор Николай Щербаков получил ее для покоса травы и выращивания кормов.

29 января 2026 года администрация Рязани была вынуждена признать, что территорию с 2025 года активно засыпают грунтом, а уровень земли сравнялся с автомобильной дорогой. В мэрии тогда отметили, что разрешение на строительство не выдавалось, а собственнику направили предупреждение о нецелевом использовании земель.

Ситуация привлекла внимание прокуратуры и Следственного комитета. 5 марта 2026 года природоохранная прокуратура сообщила, что действия арендатора могут квалифицировать по уголовной статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), а ущерб природе начали оценивать Росприроднадзор и Россельхознадзор. 10 марта председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за засыпки земли около карьера промышленными отходами.

Несмотря на вмешательство ведомств, 1 апреля у засыпаемого карьера появился паспорт объекта. На информационном щите было указано, что работы ведутся для «инженерной защиты участка от подтоплений и затопления», а заказчиком и лицом, осуществляющим строительство, значится ИП КФХ Щербаков Н. В.