Владельца земли, засыпаемой около карьера в Рязани, обязали устранить нарушения

Речь идёт о территории вдоль Северной окружной дороги от пляжа Борковского карьера № 2 до АЗС. С 2025 года её активно засыпают грунтом, несмотря на близость к воде. Уровень земли на участке уже сравнялся с автомобильной дорогой.

Владельца земли, засыпаемой около карьера в Рязани, обязали устранить нарушения. Об этом сообщили в администрации города.

По данным мэрии, участки в районе второго Борковского карьера находятся в частной собственности, предназначены для сельскохозяйственного производства и принадлежат одному собственнику. По данным РЗН. инфо, земля принадлежит государству и сдана в аренду физическому лицу — Николаю Викторовичу Щербакову до 7 августа 2027 года. Разрешение на строительство на этом участке не выдавалось.

«Разрешения на строительство никто не запрашивал. При муниципальном контроле выявили нецелевое использование земель, и собственнику направили официальное предупреждение об устранении нарушений», — отметили в администрации города

Напомним, участок в Борках передали для сельскохозяйственного использования в сентябре 2024 года. Как рассказывали на публичных слушаниях 15 августа 2024 года, участок у Сегденского озера и Борковского карьера предоставили в пользование для покоса травы, выращивания кормов, корнеплодов и подсолнечника.