Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 79.29 / 79.40 10/03 15:55
Нал. EUR 92.06 / 92.47 10/03 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 384
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 205
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
789
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 115
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Глава СК поручил завести дело из-за засыпки грунтом земли около карьера в Рязани
Речь идет о территории вдоль Северной окружной дороги от пляжа Борковского карьера № 2 до АЗС. Жители микрорайона разместили в сети видеообращение по вопросу нарушения их прав на благоприятную окружающую среду. В 2025 году в генплан города внесли изменения, согласно которым несколько земельных участков около водоема, являющегося местом для досуга и отдыха граждан, перевели в категорию земель сельскохозяйственного назначения, после чего передали в аренду физлицу. При этом в настоящее время осуществляется засыпка участков с расположенными на них пойменными заливными лугами и одним из ручьев промышленными отходами.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за засыпки грунтом земли около карьера Борки № 2 в Рязани. Об этом сообщили в информационном центре следкома.

Речь идет о территории вдоль Северной окружной дороги от пляжа Борковского карьера № 2 до АЗС. Жители микрорайона разместили в сети видеообращение по вопросу нарушения их прав на благоприятную окружающую среду.

В 2025 году в генплан города внесли изменения, согласно которым несколько земельных участков около водоема, являющегося местом для досуга и отдыха граждан, перевели в категорию земель сельскохозяйственного назначения, после чего передали в аренду физлицу.

При этом в настоящее время осуществляется засыпка участков с расположенными на них пойменными заливными лугами и одним из ручьев промышленными отходами, а также идет строительство с использованием спецтехники.

По данным СК, это может привести к ухудшению экологической обстановки, затоплению домов талыми и грунтовыми водами. Отмечается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Напомним, участок в Борках передали для сельскохозяйственного использования в сентябре 2024 года. Как рассказывали на публичных слушаниях 15 августа 2024 года, участок у Сегденского озера и Борковского карьера обещали использовать для покоса травы, выращивания кормов и подсолнечника.

«Разрешения на строительство никто не запрашивал. При муниципальном контроле выявили нецелевое использование земель, и собственнику направили официальное предупреждение об устранении нарушений», — отмечали в администрации города.

Позже сообщалось, что дело владельца земли около карьера Борки № 2 в Рязани могут квалифицировать как уголовное — по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».