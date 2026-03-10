Глава СК поручил завести дело из-за засыпки грунтом земли около карьера в Рязани

Речь идет о территории вдоль Северной окружной дороги от пляжа Борковского карьера № 2 до АЗС. Жители микрорайона разместили в сети видеообращение по вопросу нарушения их прав на благоприятную окружающую среду. В 2025 году в генплан города внесли изменения, согласно которым несколько земельных участков около водоема, являющегося местом для досуга и отдыха граждан, перевели в категорию земель сельскохозяйственного назначения, после чего передали в аренду физлицу. При этом в настоящее время осуществляется засыпка участков с расположенными на них пойменными заливными лугами и одним из ручьев промышленными отходами.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за засыпки грунтом земли около карьера Борки № 2 в Рязани. Об этом сообщили в информационном центре следкома.

По данным СК, это может привести к ухудшению экологической обстановки, затоплению домов талыми и грунтовыми водами. Отмечается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Напомним, участок в Борках передали для сельскохозяйственного использования в сентябре 2024 года. Как рассказывали на публичных слушаниях 15 августа 2024 года, участок у Сегденского озера и Борковского карьера обещали использовать для покоса травы, выращивания кормов и подсолнечника.

«Разрешения на строительство никто не запрашивал. При муниципальном контроле выявили нецелевое использование земель, и собственнику направили официальное предупреждение об устранении нарушений», — отмечали в администрации города.

Позже сообщалось, что дело владельца земли около карьера Борки № 2 в Рязани могут квалифицировать как уголовное — по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».