Дело владельца земли около карьера в Рязани могут квалифицировать, как уголовное

Дело владельца земли около карьера Борки № 2 в Рязани могут квалифицировать, как уголовное — по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», соответствующую проверку проведут органы предварительного расследования. Ответ рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры опубликовали местные жители.
Речь идет о территории вдоль Северной окружной дороги от пляжа Борковского карьера № 2 до АЗС. С 2025 года ее засыпают грунтом, несмотря на близость к воде. Уровень земли на участке сравнялся с автомобильной дорогой.
В документе, который опубликовал рязанец, говорится, что Приокским межрегиональным управлением Росприроднадзора и управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям производится расчет размера вреда, причиненного компонентам окружающей среды. Прокуратура привлекла собственников участком к административной ответственности.
«Разрешения на проведение работ не выдавались. Органами предварительного расследования проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ», — подчеркнули в природоохранной прокуратуре.
Напомним, участок в Борках передали для сельскохозяйственного использования в сентябре 2024 года. Как рассказывали на публичных слушаниях 15 августа 2024 года, участок у Сегденского озера и Борковского карьера обещали использовать для покоса травы, выращивания кормов и подсолнечника.
«Разрешения на строительство никто не запрашивал. При муниципальном контроле выявили нецелевое использование земель, и собственнику направили официальное предупреждение об устранении нарушений», — отмечали в администрации города.
Фото: социальные сети.