Дело владельца земли около карьера в Рязани могут квалифицировать, как уголовное

Владелец земли около карьера Борки № 2 в Рязани может быть привлечён по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Природоохранная прокуратура проводит проверку, сообщает рязанская межрайонная прокуратура. Территорию вдоль Северной окружной дороги, от пляжа карьера до АЗС, с 2025 года засыпают грунтом без разрешения, уровень земли приравнялся к дороге. Росприроднадзор и Россельхознадзор считают возможный ущерб природе и проводят его расчёт. Собственников уже привлекли к административной ответственности, расследование ведётся по признакам уголовного преступления.

Дело владельца земли около карьера Борки № 2 в Рязани могут квалифицировать, как уголовное — по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», соответствующую проверку проведут органы предварительного расследования. Ответ рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры опубликовали местные жители.

Речь идет о территории вдоль Северной окружной дороги от пляжа Борковского карьера № 2 до АЗС. С 2025 года ее засыпают грунтом, несмотря на близость к воде. Уровень земли на участке сравнялся с автомобильной дорогой.

В документе, который опубликовал рязанец, говорится, что Приокским межрегиональным управлением Росприроднадзора и управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям производится расчет размера вреда, причиненного компонентам окружающей среды. Прокуратура привлекла собственников участком к административной ответственности.

«Разрешения на проведение работ не выдавались. Органами предварительного расследования проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ», — подчеркнули в природоохранной прокуратуре.

Напомним, участок в Борках передали для сельскохозяйственного использования в сентябре 2024 года. Как рассказывали на публичных слушаниях 15 августа 2024 года, участок у Сегденского озера и Борковского карьера обещали использовать для покоса травы, выращивания кормов и подсолнечника.

«Разрешения на строительство никто не запрашивал. При муниципальном контроле выявили нецелевое использование земель, и собственнику направили официальное предупреждение об устранении нарушений», — отмечали в администрации города.

Фото: социальные сети.