Участок в Борках передали для сельхоз использования

Земля граничит с озером Салогоща и 2-м Борковским карьером.

Участок в Борках передали для сельскохозяйственного использования. Депутаты рязанской городской думы одобрили решение на заседании в четверг, 26 сентября.

Земля граничит с озером Салогоща и 2-м Борковским карьером.

Участок, у которого была зона спортивных комплексов и сооружений, зоны пойменных ландшафтов рек Оки и Трубежа, а также зоной деловых объектов и пляжей отдадут под сельхоз цели. В том числе арендатор будет использовать землю для изготовления сена и окоса кормовых трав для скота.

Также на заседании одобрили внесение соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки.