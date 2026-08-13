В Рязани намерены построить завод по переработке свинцовых аккумуляторов

В Рязани планируют открыть предприятие по переработке отработанных свинцовых аккумуляторов. Об этом узнала редакция РЗН.инфо. Завод планируют разместить в проезде Шабулина, 1А. Предприятие будет принимать до 15 тысяч тонн батарей в год. Сначала аккумуляторы будут дробить, чтобы отделить пластик, а затем свинец отправят на переплавку в отдельный цех. Плавить металл будут при температуре более 1100 градусов в печах, работающих на мазуте или печном топливе.

В Рязани планируют открыть предприятие по переработке отработанных свинцовых аккумуляторов. Об этом узнала редакция РЗН.инфо.

Завод планируют разместить в проезде Шабулина, 1А. Предприятие будет принимать до 15 тысяч тонн батарей в год. Сначала аккумуляторы будут дробить, чтобы отделить пластик, а затем свинец отправят на переплавку в отдельный цех. Плавить металл будут при температуре более 1100 градусов в печах, работающих на мазуте или печном топливе.

Для очистки свинца и создания сплавов на территории завода будут хранить химические реагенты: едкий натр, селитру, серу, фосфор, мышьяк и селен. Согласно проекту, большую часть отходов, включая шлаки и пыль из фильтров, будут снова отправлять в печь. Вывозить на полигоны планируют только остатки огнеупорного кирпича и черный металл. Общественные слушания по проекту прошли 13 августа. Как выяснила корреспондент РЗН.инфо, представителей общественности на общественных обсуждениях не было. Проект представила Наталья Бурмистрова.

Рязанские общественники, в частности, представители Рязанского экологического альянса, отметили, что по генеральному плану города размещение таких производств в этом месте не предусмотрено. Планируемое предприятие имеет II класс опасности.

Ознакомиться с другими деталями инициативы можно на сайте горадминистрации. Подать письменные замечания по проекту — до 30 августа.

Участок на проезде Шабулина находится рядом с озером «Дикая утка» на Северной окружной дороге. Эта территория уже привлекала внимание властей. Земля у озера находится в частной собственности и предназначена для сельского хозяйства. В 2025 и 2026 годах администрация города и Минприроды фиксировали, что берег отсыпают грунтом со строительным мусором. При этом прямо в воду земля не попадала.

В министерстве пояснили, что из-за небольшого размера озера отдельная водоохранная зона для него не установлена, а полоса общего пользования вдоль берега составляет стандартные 20 метров.

Еще в 2019 году суд запретил собственнику засыпать водоем и менять его ландшафт без специальных разрешений. Само озеро внесено в государственный реестр. На его берегах гнездятся птицы, занесенные в Красную книгу Рязанской области: турухтан, ремез, малая выпь, травник, сизая чайка и зимородок.