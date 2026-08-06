В Рязани закупили 20 новых автобусов для маршрута № 53

Компания-перевозчик ООО «Рязаньтрансавто VIII» приобрела 20 новых автобусов «Вектор Next» в льготный лизинг у ГК «Луидор» для маршрута № 53 (ДПР-5 — пос. Семчино). Об этом сообщили на канале «Автобусы и вообще». Отмечается, что это обновление позволит улучшить качество обслуживания пассажиров на данном направлении. Кроме того, компания продолжает обслуживать маршруты № 30, 62 и 75, обеспечивая надежные и комфортные поездки для жителей Рязани.

Компания-перевозчик ООО «Рязаньтрансавто VIII» приобрела 20 новых автобусов «Вектор Next» в льготный лизинг у ГК «Луидор» для маршрута № 53 (ДПР-5 — пос. Семчино). Об этом сообщили на канале «Автобусы и вообще».

Отмечается, что это обновление позволит улучшить качество обслуживания пассажиров на данном направлении.

Кроме того, компания продолжает обслуживать маршруты № 30, 62 и 75, обеспечивая надежные и комфортные поездки для жителей Рязани.