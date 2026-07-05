Обвал грунта на улице Новоселов стал еще больше

На месте коммунальной аварии, которая произошла в 2025 году около дома № 50 по улице Новоселов, рязанцы заметили разрушающийся асфальт. Обвал увеличился в размерах. Ранее, 8 августа 2025 года, на этой улице произошла масштабная коммунальная авария. Тогда без холодного водоснабжения остались 114 многоквартирных домов, в которых проживают около 32 500 человек.

Обвал грунта на улице Новоселов стал еще больше, летом 2025 года здесь проводили аварийные работы. Ранее рязанцы заметили обвал грунта на месте прошлогодних работ.

На месте коммунальной аварии, которая произошла в 2025 году около дома № 50 по улице Новоселов, рязанцы заметили разрушающийся асфальт. Обвал увеличился в размерах.

Ранее, 8 августа 2025 года, на этой улице произошла масштабная коммунальная авария.

Тогда без холодного водоснабжения остались 114 многоквартирных домов, в которых проживают около 32 500 человек.

В Песочне подачу воды восстановили к 9 августа.

Однако проблемы продолжились. 15 августа жители сообщили об очередном прорыве трубопровода на улице Новоселов.