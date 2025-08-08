В Рязани массово отключили холодную воду из-за ремонтных работ

Ремонт водопровода проводят на улице Зубковой, дом № 26. С 13:20 8 августа до 06:00 9 августа воды холодной не будет по адресам: Васильевская, дома №№ 1 (церковная лавка), ¼ (хозяйственный корпус), 5, 9, 10, 11 (МБДОУ Детский сад № 21), 15, 15а (ГБУ РО ГКБ № 11), 16, 17, 23, 7, 3, 21 (сооружение), 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 (бизнес-центр Триумф), 18, 22; Васильевский переулок, дома №№ 1 (МАДОУ ЦРР — детский сад № 27), 5, 5а (хозяйственный корпус), 9, 10; Васильевский проезд, дома №№ 3, 4, 7 (МБОУ Школа № 75), 8.