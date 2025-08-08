В Рязани массово отключили холодную воду из-за ремонтных работ
Ремонт водопровода проводят на улице Зубковой, дом № 26. С 13:20 8 августа до 06:00 9 августа воды холодной не будет по адресам: Васильевская, дома №№ 1 (церковная лавка), ¼ (хозяйственный корпус), 5, 9, 10, 11 (МБДОУ Детский сад № 21), 15, 15а (ГБУ РО ГКБ № 11), 16, 17, 23, 7, 3, 21 (сооружение), 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 (бизнес-центр Триумф), 18, 22; Васильевский переулок, дома №№ 1 (МАДОУ ЦРР — детский сад № 27), 5, 5а (хозяйственный корпус), 9, 10; Васильевский проезд, дома №№ 3, 4, 7 (МБОУ Школа № 75), 8.
В Рязани массово отключили холодную воду из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала» в соцсетях.
Ремонт водопровода проводят на улице Зубковой, дом № 26. С 13:20 8 августа до 06:00 9 августа воды холодной не будет по адресам:
- Васильевская, дома №№ 1 (церковная лавка), ¼ (хозяйственный корпус), 5, 9, 10, 11 (МБДОУ Детский сад № 21), 15, 15а (ГБУ РО ГКБ № 11), 16, 17, 23, 7, 3, 21 (сооружение), 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 (бизнес-центр Триумф), 18, 22;
- Васильевский переулок, дома №№ 1 (МАДОУ ЦРР — детский сад № 27), 5, 5а (хозяйственный корпус), 9, 10;
- Васильевский проезд, дома №№ 3, 4, 7 (МБОУ Школа № 75), 8;
- Зубковой, дома №№ 21, 21 корпус 2 (МБУДО ДШИ № 7), 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 22а (МБОУ Школа № 51 Центр образования), 22а (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 23, 23б (ЦТП 36), 23а (МАДОУ Детский сад № 149), 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3, 26 В (МБДОУ Детский сад № 7), 26, 26 строение 2 (ЦТП 30), 26 корпус 1, 26б (МБДОУ Детский сад № 157), 27, 27 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 27 корпус 2, 27 корпус 3 (ГБУ РО ГКБ № 11), 27 корпус 3, 27 корпус 4, 27 корпус 5, 27 корпус 6, 27Б (магазин Апельсин), 28, 28 корпус 1, 29 (МБОУ Школа № 71), 29 корпус 1, 30, 30 строение 1 (ЦТП 32), 30 корпус 2, 30 корпус 3, 30 В, 30 корпус 2 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 7), 31, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 31а, 31 г (Автосервис, Автостоянка), 33;
- Новоселов, дома №№ 34 корпус 4, 42, 44, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 45 г (Адм. здание), 45 В (Торговый комплекс Васильевский), 46, 47а (Административное здание), 47Б (Административное здание), 47 В (гараж), 48, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 49, 50, 50а (Магазин), 50 корпус 1, 50 корпус 2, 50 корпус 3 (Супермаркет), 51, 51 корпус 1, 51 корпус 2, 51Б (магазин), 51а (Торговый павильон), 45Д (Детский сад № 21), 53, 53 корпус 1, 53 корпус 2, 53 корпус 3, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 55, 55а (Супермаркет), 47 (Храм), 47 корпус 4 (Собор Святителя), 56 корпус 1, 58, 58 корпус 1, 58Б (Шиномонтаж), 58 В (ЦТП 31), 56 (Торговый центр Русская березка), 58 корпус 2, 58 корпус 3, 58 корпус 4, 58 корпус 5, 58 корпус 6, 58 корпус 7 (Детская школа искусств № 7), 58 ст. 2 (Кафе), 60, 60а (Административное здание), 62/4 (Торговый центр Европа), 64 (ВНС-2);
- Песоченская, дома №№ 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18;
- Старое Село, дома №№ 3 (МБУДО ДШИ № 7), 5, 1, 2;
- Шереметьевская, дома №№строение 8а (МАДОУ Детский сад № 38), 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 8 корпус 2, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2, 10, 10 (ГБУ РО ГКБ № 11), 10 корпус 1, 10 корпус 2, 10 корпус 3, 10 корпус 4, 10 корпус 5, 12, 12 корпус 4, 13, 15.